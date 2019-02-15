الجيش الأمريكي ينفي المشاركة في غارة على موقع للقاعدة في ليبيا

كان المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس قد قال في بيان مساء يوم الأربعاء إن قوات أمريكية ليبية مشتركة "قصفت" موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري، بحسب رويترز.
لكن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، المسؤولة عن القوات الأمريكية في المنطقة، قالت إنه رغم دعم الولايات المتحدة لما تصفها بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأمريكية لم تشارك في الغارة.
وقالت في بيان:
القيادة الأمريكية في أفريقيا لم تشارك في الغارة التي جرى الإبلاغ عنها على موقع للقاعدة في أوباري في ليبيا يوم الأربعاء 13 فبراير 2019.
وأضافت "القيادة الأمريكية في أفريقيا لم تشن أي ضربات جوية في ليبيا في 2019".
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