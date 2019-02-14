بالفيديو... أهداف مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا (1-0) في الدوري الأوروبي

فاز نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره رابيد فيينا النمساوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

أحرز هدف المباراة للنيراتزوري، لوتارو مارتينيز، في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.



ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلان، يوم 21 فبراير/ شباط الجاري.