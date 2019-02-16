تأجيل زيارة ابن سلمان إلى إندونيسيا وماليزيا... والأخيرة: لم نسأله عن السبب

أعلنت السلطات في ماليزيا وإندونيسيا، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب تأجيل زيارته المقرر أن يقوم بها إلى البلدين ضمن جولة آسيوية له.

© AP Photo / Etienne Oliveau في إعلان مفاجئ... باكستان تؤكد تأجيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وأكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أنه تم إبلاغ الحكومة الماليزية بتأجيل زيارة ابن سلمان، دون ذكر سبب للتأجيل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"

وقال مهاتير محمد للصحفيين: "لا أعرف السبب، فقط أخبرني أنه لن يأتي، هذه هي المعلومات فقط، التي أعرفها".

في سياق متصل، أفاد وزير الخارجية سيف الدين عبد الله، بأن الحكومة السعودية لم تذكر السبب حول تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى ماليزيا.

وأضاف عبد الله، أن وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير قد أخبره عن تأجيل الزيارة. وأوضح: "أخبر الجبير أن ولي العهد قد أعرب عن أسفه لأنه لا يستطيع المجيء (إلى هنا)، وعادة في الشؤون الدبلوماسية ولم نسأله السبب (التأجيل)، لأن التفاهم المتبادل (بين البلدين)…طبعا، هناك أسباب معينة في تأجيل الزيارة".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان لها، تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى البلاد.

وقالت الوزارة إن "السعودية وإندونيسيا تتواصلان لتحديد جديد للزيارة ولتحقيق نتائج أفضل"، ولم يتم تحديد مواعيد للجدولة الجديدة بشأن زيارتي ولي العهد.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية ذكرت في إعلان مفاجئ، صباح اليوم السبت، تأجيل موعد وصول ابن سلمان إلى إسلام آباد، للأحد، دون إبداء أسباب لذلك، وذلك ضمن جولة آسيوية له.