"أنصار الله" تزعم السيطرة على مواقع داخل السعودية

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة اليمنية، سيطروا، أمس السبت، على موقع شرق جحفان بإمارة جازان بعد مهاجمة مواقع للجيش السعودي.

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files مقتل 6 عسكريين سعوديين... والملك سلمان وولي عهده يتحدثان

ونقلت القناة، عن مصدر عسكري، القول إن "مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي، وكبدوهم خسائر في صفوفهم". وأكد المصدر، سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين خلال العملية الهجومية على مواقعهم، في حين لم يعلن الجيش السعودي أي تعقيب حول الهجوم.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، أمس السبت، أن مقاتليها نفذوا، عمليات قنص استهدفت عسكريين سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية. وقصفوا بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين ويمنيين في منطقة الصوح قبالة نجران.

من جهة أخرى، أعلنت الممكلة العربية السعودية، عن مقتل 6 من جنودها على الحدود مع اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القتلى هم وكيل الرقيب عبد الله الحربي، والعريف أحمد حمدي، والجندي أول أحمد جباري، والجندي أول عبده بن حسن لخامي، وسالم الغامدي وناجي الدوسري من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وقتلوا عند الحد الجنوبي في منطقتي نجران وجازان المحاذيتين للأراضي اليمنية. وأضافت الوكالة أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أعربا عن تعازيهما لذوي القتلى"، مؤكدة أن جموع المصلين، شيعت جثامين القتلى بالمقبرة المزروعية بالأحساء، وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.