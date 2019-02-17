الأمم المتحدة: طرفا الحرب في اليمن يتفقان على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار

قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد إن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين توصلوا إلى اتفاق بشأن "المرحلة الأولى" من إعادة الانتشار المشتركة للقوات وفقا لاتفاق برعاية المنظمة ينص على مغادرة قوات طرفي الحرب مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.

وبحسب "رويترز"، ذكر بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة "أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة (1) من إعادة الانتشار المشتركة للقوات".

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ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما اتفق عليه الحوثيون والحكومة اليمنية التي تحظى بدعم السعودية.

وفي السياق ذاته، علمت وكالة "سبوتنيك" من مصدر عسكري بمحافظة الحديدة غربي اليمن، أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في المحافظة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد خرجت بتوافق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بمدينة وميناء الحديدة والخطوط العريضة للمرحلة الثانية وآلية المراقبة والتنفيذ للفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن ‏اللجنة "أنهت، اليوم الأحد، لقاءات الجولة الرابعة والتي انعقدت على مدى يومين برئاسة الجنرال لوليسغارد وبحضور ممثلي الحكومة وجماعة أنصار الله".

وتقود الممكلة العربية السعودية منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.