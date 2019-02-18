مفخختان تستهدفان موكب الإرهابي الجولاني وسط مدينة إدلب السورية

أكدت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" في إدلب أن انفجارين عنيفين هزا مدينة إدلب بفارق دقائق قليلة، الأول ناجم عن عبوة ناسفة موضوعة بسيارة، والثاني عبارة عن سيارة مفخخة ضربت منطقة القصور جنوبي مدينة إدلب.

ذكرت مصادر محلية في إدلب السورية لوكالة "سبوتنيك" أن انفجارين عنيفين هزا مدينة إدلب بفارق 3 دقائق فقط فصلت بين الانفجارين الأول والثاني، ليتبين بعدها أنهما ناجمان عن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة وعن سيارة مفخخة ضربت منطقة القصور جنوب مدينة إدلب.

وكشفت المصادر لمراسل "سبوتنيك" أن الانفجارين وقعا بالقرب من أحد المقرات الرئيسية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا). وبلغت الحصيلة الأولية للانفجارات حتى هذه اللحظة 21 قتيلا وأكثر من 35 مصابا، وبلغ عدد المقاتلين الأجانب الذين لقوا مصرعهم 9 إرهابيين.

وأشارت المصادر في المدينة إلى أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع ضمن هذا أحد المقرات يضم قياديين في الصف الأول ومن بينهم القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" الإرهابي المدعو "أبو محمد الجولاني".

وأكدت المصادر أن حدوث الانفجار تزامن مع تواجد موكب أمني يعتقد أنه تابع للجولاني لحظة مروره في منطقة القصور. وتشير المعلومات الأولية إلى أن عددا من المسلحين الأجانب قتلوا جراء الانفجاران فيما أصيب آخرون بجروح.

يتبع…