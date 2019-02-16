تسجيل
21:47 16 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    تنظيم القاعدة الإرهابي في منزوعة السلاح يستهدف عمق المناطق الآمنة وسط سوريا

    حصيلة اعتداءات "القاعدة" الإرهابي في منزوعة السلاح على عمق المناطق الآمنة

    © Photo / Basel shartouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    قال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن المجموعات الإرهابية جددت مساء اليوم قصفها العنيف للأحياء السكنية لقرى وبلدات بريف حماة الشمالي والغربي.

    الجيش السوري يدفع بتعزيزات ضاربة نحو إدلب
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    الجيش السوري يدفع بتعزيزات ضاربة نحو إدلب... المعركة على مراحل ولحماية المدنيين
    وبين أن قصفا عنيفا من مناطق سيطرة تنظيمي "جبهة النصرة" و"حراس الدين" ضمن قطاع حماة من "المنطقة منزوعة السلاح" استهدف بلدات قمحانة، سلحب، كما طال القصف مدينة السقيلبية ومحيط مدينة مصياف.

    التصعيد الذي بدأ في محيط "المنطقة منزوعة السلاح" منذ مساء أمس، شهد نحو 5 موجات من القصف الصاروخي الذي طال مناطق وبلدات ومدن عدة في ريف حماة الشمالي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

    وسبق الموجة الجديدة التي نفذها مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابي (النحظور في روسيا) وحلفائه، قصفا صاروخيا متقطعا طال مدينة محردة وبلدات سلحب وأصيلة.

    وأضاف المراسل أنه سجل إصابة 3 مدنيين في مدينة السقيلبية بجروح متوسطة الخطورة جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء المدينة بعد ظهر اليوم السبت 16 شباط/ فبراير، فيما أكد مصدر مصدر طبي لـ"سبوتنيك" وجود 3 جرحى آخرين من الجيش السوري أصيبوا جراء استهداف موقعهم بالقرب من مدينة حلفايا.

    تنظيم القاعدة الإرهابي في منزوعة السلاح يستهدف عمق المناطق الآمنة وسط سوريا
    © Sputnik . Basel shartouh
    تنظيم "القاعدة" الإرهابي في منزوعة السلاح يستهدف عمق المناطق الآمنة وسط سوريا

    وأوضح مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" التكفيري يعملون على استهدف القرى والبلدات القريبة من الجبهات شمال و شمال غرب حماة بعد فشلهم في أحداث اي خرق على جبهات ريف حماة وإدلب.

    وكان مصدر عسكري آخر قال لـ"سبوتنيك" ظهر اليوم: للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، عملت المجموعات الإرهابية المسلحة على استهداف الأحياء السكنية للقرى والبلدات القريبة من الجبهات شمال وشمال غربي حماة ،حيث سجل ليل أمس سقوط قذيفتين صاروخيتين على بلدة سلحب، لتعاود المجموعات الإرهابية المسلحة صباح اليوم استهداف محيط مدينة محردة وبلدة الزلاقيات بقذائف مدفعية وصاروخية.

    وأضاف: تمكنت قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري من تحديد أماكن إطلاق القذائف قبل أن يقوم وحدات الصواريخ والمدفعية باستهدف المسلحين وتحركاتهم في اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين وتل الصخر شمال حماة وخطوط امدادهم في لطمين وخان شيخون جنوب إدلب.

    "محطة محردة".. هدف مستمر للإرهابيين

    من جهته، وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، كشف مدير عام محطة محردة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، المهندس علي هيفا، عن سقوط قذيفتين صاروخيتين على المحطة ما أدى لحدوث أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على إحصائها.

    وتعتبر محطة محردة من أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا حيث تزود الشبكة الكهربائية السورية بما يزيد عن 300ميغا واط.

    ويسيطر تنظيم "جيش العزة" الإرهابي على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، ويضم في صفوفه مقاتلين من الشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به.

    ويتكون تنظيم "حراس الدين" من مقاتلين متشددين أعلنوا إنشاء تنظيمهم الخاص انشقاقا من "جبهة النصرة"، تحت اسم "حراس الدين" محافظين على ولائهم لزعيم "تنظيم القاعدة" في أفغانستان أيمن الظواهري.

    ويقود تنظيم "حراس الدين" مجلس شورى يغلب عليه المقاتلون الأردنيون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز، ولهم باع طويل في صفوف "تنظيم القاعدة" بينهم (أبو جليبيب الأردني "طوباس"، أبو خديجة الأردني، أبو عبد الرحمن المكي، سيف العدل وسامي العريدي).

    "الثورة السورية" حافلة بالإرهابيين الأجانب

    واستقبل "حراس الدين" نهاية العام الماضي مقاتلين من تنظيم "أنصار التوحيد" المبايع لـ"داعش"في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب، وأمن للمنحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية مستوطنات خاصة لهم ولعوائلهم، فيما تم دمج مسلحين داعشيين آخرين من أنصار التوحيد ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، ضمن صفوف "الحزب الإسلامي التركستاني" الذي يسيطر على ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.

    تنظيم القاعدة الإرهابي في منزوعة السلاح يستهدف عمق المناطق الآمنة وسط سوريا
    © Sputnik . Basel shartouh
    تنظيم "القاعدة" الإرهابي في منزوعة السلاح يستهدف عمق المناطق الآمنة وسط سوريا

    ويسيطر تنظيم "جيش العزة" على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، ويضم في صفوفه مقاتلين من الشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به، وقد تم تزويد التنظيم بصواريخ مضادة للدبابات من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "9كا111" فاغوت و"‌بي جي إم-71" تاو.

    وفي 30 سبتمبر/ أيلول 2015، وفي اليوم الأول من التدخل العسكري الروسي في الحرب على الإرهاب في سوريا، نفذ الطيران الحربي الروسي غارة على مواقع تنظيم "جيش العزة" ودمر له  مقرات ومستودع أسلحة في كهف بقرية اللطامنة شمال حماة.

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يكبح جماح تنظيمي "النصرة" و"القاعدة" على جبهات إدلب
    راجمات الجيش السوري تسحق حشودا لتنظيم "القاعدة" أثناء تأهبها لمهاجمة مواقعه
    الجيش السوري يصد هجوما لـ"تنظيم القاعدة".. ويدك مواقع "جيش العزة" بالمدفعية
    تنظيم القاعدة يشن هجوما عنيفا على حواجز الجيش السوري شمال حماة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار سوريا, أخبار الجيش السوري, صواريخ, قصف صاروخي, اعتداء ارهابي, الحرب على الإرهاب, تنظيم القاعدة الإرهابي, جيش العزة, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, الجيش السوري, مصدر عسكري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضات أزياء خلف كواليس عرض أزياء فلامنكو الدولي لعام 2019 في إشبيلية، إسبانيا 10 فبراير/ شباط 2019
    من احتفال البطارقة بعيد الحب إلى القمة الثلاثية في سوتشي... صور الأسبوع من"سبوتنيك"
    الغرب والهجوم الكيميائي المفبرك في دوما
    استمرار مسلسل الهجوم الكيميائي في دوما
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك