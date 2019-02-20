ولي العهد السعودي: نتوقع فرص استثمارات في الهند بما يفوق 100 مليار دولار

توقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تفوق استثمارات بلاده في الهند مبلغ 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن فرص التعاون والاستثمار بين الهند والسعودية كثيرة وفي مجالات متعددة.

© REUTERS / ADNAN ABIDI رئيس وزراء الهند: اتفقنا على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية

وقال ابن سلمان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، اليوم الأربعاء، إن "الفرص بين بلدينا اليوم كثيرة، وهناك الكثير من المصالح في الكثير من المجالات"، مضيفا "نتوقع اليوم أن الفرص التي نستهدفها في الهند في مجالات متعددة تفوق 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين".

وتابع ولي العهد السعودي: "والرياض ونيودلهي تجابه تحديات متشابهة أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي، نؤكد للهند أننا جاهزين للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي، سواء للهند أو لجميع الدول المحيطة بنا، للتقارب ولعب دور أفضل لبناء مستقبل مميز، وأكثر أمانا لكل دولنا".

ووصل ابن سلمان، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، أمس الثلاثاء، وكان في استقباله، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وتأتي الهند ضمن المحطة الثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي تشمل أيضا الصين. وستستمر الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، لمدة يومين.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند، بعد أيام من هجوم في منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان، والتي قتل فيها 40 من أفراد الشرطة العسكرية الهندية، وأعلنت جماعة مسلحة تتخذ من باكستان مقرا لها مسؤوليتها عن الهجوم.