خطوة جديدة تقرب العلماء من فهم "المرض الخبيث"

يخشى العرب من ذكر اسم مرض السرطان، لذلك يطلقون عليه أسماء أخرى كالمرض "الخبيث" أو "اللعين"، وأحد أسباب هذه التسمية هو عدم فهم طبيعة هذا المرض وعدم وجود علاج ناجع له.

لا يتوقف العلماء عن محاولات فهم هذا المرض، والبحث عن علاج له، وفي كل محاولة يقتربون إلى هدفهم.

© Photo / Youtube فيديو مرعب... القرش الأبيض يهاجم سائحين

مؤخرا كشفت أول خريطة حمض نووي، "DNA"، لأسماك القرش البيضاء الضخمة، "طفرات" تحمي القرش من السرطان وأمراض أخرى، بحسب موقع " وايرد ".

ويعتقد العلماء أن هذه الأسماك قد تحمل أسرار علاج السرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر.

فريق من العلماء في مركز أبحاث أسماك القرش التابع لمؤسسة "سيف أور سي" في جامعة جنوب غربي نوفا في ولاية فلوريدا، أجرى أبحاثا على القرش الأبيض لمعرفة المزيد عن علاج الأمراض المرتبطة بالعمر عند البشر.

وكشفت خريطة الحمض النووي لأسماك القرش البيضاء، أن لديها القدرة على إصلاح حمضها النووي الخاص، وهو ما لا يستطيع البشر فعله.

ويقول العلماء إن الجينات في البشر غير المستقرة، وهو ما يجعلهم عرضة للأمراض مثل السرطان، بينما أسماك القرش استطاعت التكيف مع من حولها كونها من أقدم المخلوقات، لذلك استطاعت تطوير حمضها النووي بحيث يمكنه المحافظة وإصلاح نفسه من التلف.

وقال الدكتور محمود شيفجي، مدير مركز أبحاث أسماك القرش بمؤسسة "سيف أور سيز" ومعهد أبحاث جاي هارفي في جامعة نوفا ساوث إيسترن بولاية فلوريدا، وأحد المشاركين في الدراسة "إن عدم استقرار الجينوم مسألة مهمة جداً في الإصابة بالعديد من الأمراض البشرية الخطيرة".

وتابع:

الآن نجد أن الطبيعة قد طورت استراتيجيات ذكية تساعد أسماك القرش في الحفاظ على استقرار الجينوم في أجسادها الكبيرة التي عاشت لمدة طويلة.

وأشار شيفجي إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكن استخلاصها من هذه الأسماك المتحورة، بما في ذلك المعلومات التي من المحتمل أن تكون مفيدة لمكافحة السرطان والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، وتسريع التئام الجروح في البشر".

Shark #DNA may help scientists develop #cancertreatments for humans. Analysis of great white shark DNA has revealed 'mutations' that protect them against cancers and other illnesses. Find out more about what this means here https://t.co/S45PFLgHkD pic.twitter.com/bG0t6m0sRd — Newbury Cancer Care (@NewbCancerCare) February 20, 2019

​ويعتبر الحمض النووي، لسمك القرش أكبر بمرتين ونصف من الحمض النووي البشري، وهذا يعني أن هناك أشياء مشفرة في الحيوانات التي لا يستطيع البشر القيام بها في الوقت الراهن.

ويأمل العلماء أن تكشف هذه الأسرار ويتم استخدامها لمعالجة المشاكل التي حلها الحمض النووي بالفعل في أسماك القرش.

ويقول ميشيل ستانوب، عالم الأحياء في جامعة كورنيل، والمشارك في الدراسة، إن معرفة الطريقة التي ربما تلقح بها هذه الجينات أسماك القرش ضد السرطان قد يكون مكسبا هائلا للإنسان. لكن ستانوب يشدد على أن تحويل هذه المكتشفات إلى دواء محتمل للسرطان أو وسيلة لتطبيب الجروح البشرية قد يستغرق أعواما طويلة.