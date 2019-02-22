السعوديون يحتفون بـ"سور السعودية الجديد"... ووزير عربي يدخل على الخط

وشارك في الاحتفاء بولي العهد السعودي وزيارته إلى سور الصين العظيم، الأمير حمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وصف محمد بن سلمان بأنه "سور السعودية وحصنه المنيع"، وأنه أيضا "قائد التغيير وعراب الرؤية".
كاتب التاريخ الحديث، قائد التغيير، عرّاب الرؤية— محمد بن عبدالرحمن آل سعود (@mohammedalsaud) February 21, 2019
سور السعودية و حصنه المنيع
صانع الأمجاد #محمد_بن_سلمان 🇸🇦💚#ولي_العهد_في_الصين#CrownPrinceinChina pic.twitter.com/vKZaDmkHrG
كما نشر وزير خارجية البحرين الشيخ، خالد بن أحمد آل خليفة، صورة لولي العهد السعودي، فوق سور الصين العظيم، وغرد قائلا "للصين سور ومحمد لنا سور"؛ ووصف ولي العهد السعودي بأنه "سور شامخ لا يطاله معتد".
للصين سورٍ و محمد لنا سور— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) February 21, 2019
عالي الشموخ ما يطاله معتدي pic.twitter.com/rjnmgPVvia
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد زار أمس الخميس "سور الصين العظيم"، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.
— ادريس الدريس (@IdreesAldrees) February 21, 2019
— ANA🇸🇦⚔️ (@ujvg_ja) February 21, 2019
— حمد آل معمر (@HMoammer) February 22, 2019
— علي العرفجي (@alarfagy2) February 21, 2019
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