السعوديون يحتفون بـ"سور السعودية الجديد"... ووزير عربي يدخل على الخط

تداول نشطاء سعوديون على نطاق واسع صور وقوف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على سور الصين، وكتب العديد منهم تعليقات وصفوا فيها الأمير بن سلمان بأنه سور السعودية الجديد.

وشارك في الاحتفاء بولي العهد السعودي وزيارته إلى سور الصين العظيم، الأمير حمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وصف محمد بن سلمان بأنه "سور السعودية وحصنه المنيع"، وأنه أيضا "قائد التغيير وعراب الرؤية".

كاتب التاريخ الحديث، قائد التغيير، عرّاب الرؤية



سور السعودية و حصنه المنيع



صانع الأمجاد #محمد_بن_سلمان 🇸🇦💚#ولي_العهد_في_الصين#CrownPrinceinChina pic.twitter.com/vKZaDmkHrG — محمد بن عبدالرحمن آل سعود (@mohammedalsaud) February 21, 2019

كما نشر وزير خارجية البحرين الشيخ، خالد بن أحمد آل خليفة، صورة لولي العهد السعودي، فوق سور الصين العظيم، وغرد قائلا "للصين سور ومحمد لنا سور"؛ ووصف ولي العهد السعودي بأنه "سور شامخ لا يطاله معتد".

للصين سورٍ و محمد لنا سور

عالي الشموخ ما يطاله معتدي pic.twitter.com/rjnmgPVvia — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 21, 2019

​وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد زار أمس الخميس "سور الصين العظيم"، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.

— ادريس الدريس (@IdreesAldrees) February 21, 2019

— حمد آل معمر (@HMoammer) February 22, 2019