بعد أنباء عن تجميد نشاط بيراميدز... تركي آل الشيخ يتثير الجدل بتغريدة جديدة

نشر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي "بيراميدز" المصري، تركي آل الشيخ، تدوينة على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، أثارت الجدل بشأن استمرار استثماراته في مصر.

وقال آل الشيخ "تحية إلى كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر… المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير… حسام البدري… أحمد حسن… حسام حسن وإبراهيم… هادي خشبة… محمد العاصي… هاني أبوريدة… محمد كامل… مدحت شلبي… أحمد عفيفي… إبراهيم فايق… رضا عبد العال… خالد الغندور… ميدو… عمرو أديب… عمرو دياب… محمد حماقي… محمد هنيدي… هاني فرحات… محمد رمضان… رامي إمام… أيمن بهجت قمر… أمير طعيمة… خالد تاج… عمرو مصطفى… هاني فرحات… طارق مدكور… خالد عز… حمادة إسماعيل… جمال ومدحت العدل… محسن جابر… هاني شاكر… عمرو الليثي… إيهاب جلال… لاعبي وإداري بيراميدز… مع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت حد".

يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات للإعلامي المصري إبراهيم فايق، التي قال فيها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، إن هناك اتجاها لتركي آل الشيخ، لتجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته، والانسحاب من الاستثمار في مصر، بعد تصريحات إعلامية مسيئة قيلت في حقه وحق تجرِبة بيراميدز.

#خبر مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء. — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) February 21, 2019

​وكان آل الشيخ نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، للمذيع أسامة كمال، يهاجم فيه اتحاد الكرة بعد تمسكه بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بلقاء كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

وقال أسامة كمال عبر برنامجه، إنه لا بد من احترام المصريين وعدم البحث عن "كسر نفسهم". وعلق آل الشيخ على الفيديو: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع… وربنا ميجيب كسره لحد".

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، أمس الخميس، الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير/ شباط الجاري، ونصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في العاشر من الشهر الجاري قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري".

كما قرر الأهلي المصري التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة المصري الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

من جانبه، رد اتحاد الكرة المصري، ببيان جديد، طالب فيه الأهلي بخوض مباراته أمام بيراميدز في الكأس، مهددا إياه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل. وطالب الاتحاد في بيانه أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. وقال الاتحاد إنه إذا لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.