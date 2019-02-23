أصدره ولي العهد... أمر ملكي بتعين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن

لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، يصدر أمر ملكي بتعيين أميرة في منصب سفيرة للمملكة في الخارج.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمر ملكي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدره ولي العهد محمد بن سلمان بصفته نائبا عن الملك ويقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

ريما بنت بندر، من مواليد الرياض سنة 1975 العمر: 44 سنة، والدها الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وتشغل رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة ريمية، كما أنها عضو في عدد من المجالس الاستشارية المحلية والعالمية، منها: المجلس الاستشاري المبادرة الوطنية السعودية للإبداع، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة أوبر، والمجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات تيد إكس.

أطلقت مبادرة "KSA 10، وهي مبادرة مجتمعية تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل، ودخلت هذه المبادرة "موسوعة جينيس للأرقام القياسية"، كما أسست شركة ألف خير وهي مؤسسة اجتماعية عملت على تطوير منهج تدريبي لدعم الجهود المبذولة في تنمية الرأسمال البشري في السعودية ومساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على معالجة الكثير من التحديات في مجال الإرشاد المهني.

تعتبر الأميرة ريما إحدى الأعضاء المؤسسين لجمعية زهرة لسرطان الثدي، وخلال مايو 2012، أطلقت حملة رحلة نساء… جبل إيفرست والتي تهدف إلى التوعية ضد مرض سرطان الثدي.

شغلت منصب كبير الإداريين التنفيذيين لعدة سنوات في شركة ألفا العالمية المحدودة، والرئيس التنفيذي لشركة الهامة المحدودة.

صنفتها مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 200 امرأة عربية عام 2014، كما نالت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لعام 2017.

حاصلة على بكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهي من مواليد الرياض، وترعرعت في واشنطن، حيث عمل والدها الأمير بندر بن سلطان سفيرا للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. جدها لأمها هو الملك فيصل بن عبدالعزيز.