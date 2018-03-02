ماذا قالت الأميرة ريما بنت بندر عن المرأة السعودية

قالت وكیل الھیئة العامة للریاضة في السعودية الأميرة ریما بنت بندر بن سلطان إن السماح للمرأة بقيادة السيارة، إحدى حقوقها، مضيفة: "البقية تأتي".

© REUTERS/ Faisal Nasser المرأة السعودية لن تكون في حاجة لولي الأمر... قرار جديد

وأضافت أن السعودیة تعكف على معالجة القضایا الأعمق المتعلقة بحقوق المرأة، بعد السماح لها بقیادة السيارة، ودخول الملاعب الریاضیة، بحسب ما ذكرته صحيفة " عكاظ " السعودية، اليوم الجمعة 2 مارس / آذار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة ريما ذكرت ذلك خلال اجتماع بالمجلس الأطلسي في واشنطن، أمس الأول الأربعاء، مشيرة إلى أن كل ما تم السماح به لیس كل حقوق المرأة السعودیة.

ولفتت الأميرة السعودية إلى أن بلادها تعمل على قضايا أكثر عمقا، حتى تشعر المرأة السعودية بأنھا آمنة داخل بیتھا، لفتح مجالات عملیة للمرأة في مجتمع ذكوري.

وشددت الأميرة ريما بنت بندر على أنه يتم العمل بشكل خاص لمعالجة العنف الأسري، وأن ثلاث شركات تعمل على ابتكار عباءات تلائم الركض، وأن ھناك شركتان تعملان على ابتكار ثوب نسائي یلائم ریاضة الدراجات.



