ماذا قالت الأميرة ريما بنت بندر عن المرأة السعودية

ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة ريما ذكرت ذلك خلال اجتماع بالمجلس الأطلسي في واشنطن، أمس الأول الأربعاء، مشيرة إلى أن كل ما تم السماح به لیس كل حقوق المرأة السعودیة.
ولفتت الأميرة السعودية إلى أن بلادها تعمل على قضايا أكثر عمقا، حتى تشعر المرأة السعودية بأنھا آمنة داخل بیتھا، لفتح مجالات عملیة للمرأة في مجتمع ذكوري.
وشددت الأميرة ريما بنت بندر على أنه يتم العمل بشكل خاص لمعالجة العنف الأسري، وأن ثلاث شركات تعمل على ابتكار عباءات تلائم الركض، وأن ھناك شركتان تعملان على ابتكار ثوب نسائي یلائم ریاضة الدراجات.
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