الإرهابي الداعشي "أمير الغزوات" في قبضة الاستخبارات العسكرية العراقية بالموصل

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من إلقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة الموصل، يلقب بـ"أمير الغزوات" لكثرة مشاركته في المعارك.

Sputnik/ Hikmet Durgun العراق يعلن الاستنفار ويعزز قواته عند الحدود مع سوريا

وذكر بيان صادر عن مديرية الاستخبارات إنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الإطاحة بأكثر الإرهابيين مشاركة بما يسمى بالغزوات التي قامت بها عصابات داعش (المحظور في روسيا) بالأنبار ويلقب بأمير الغزوات لكثرة مشاركته فيها".

وأضاف البيان "تم القبض علية بعد قيامه بالتسلل وتجاوز الحدود السورية التي لجأ إليها هربا من قواتنا البطلة أثناء عمليات التحرير ومكث مع عصابات "داعش" الإرهابية هناك ثم عاد باتجاه العراق ليجد رجال الاستخبارات بانتظاره والقبض عليه في قرية نعيم بناحية ربيعة في الموصل".

وبحسب البيان، يعد هذا الرجل من "أخطر الإرهابيين الذي شاركوا بعدة غزوات ضد القوات الأمنية، حيث مصفى بيجي عام 2014 وغزوتين في منطقة الـ600 في قضاء بيجي وغزوة في قضاء الشرقاط وغزوة أخرى في منطقة الفوسفات بحصيبة في الأنبار".

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كما أشار بيان الاستخبارات العراقية إلى أن الإرهابي "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم التكفيري.