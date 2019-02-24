الجيش السعودي ينفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على حدود اليمن

نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مواقع متفرقة في مديرية باقم الواقعة على الشريط الحدودي مع اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وصرح مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بـ 12 غارة مواقع في منطقتي وادي آل أبو جبارة والبقع في مديرية كتاف شرق صعدة.

وأضاف المصدر، أن التحالف شن غارتين جويتين على مديرية باقم شمال صعدة.

في سياق متصل، نفذ الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً على مواقع متفرقة في مديرية باقم الواقعة على الشريط الحدودي، حسب المصدر.

أما في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أشار المصدر إلى تجدد القصف الجوي للتحالف، حيث استهدف طيرانه بغارتين مدرسة السودة في منطقة بني شهر بمديرية كُشر شمال المحافظة.

وذكر المصدر أن طيران التحالف نفذ أيضاً غارتين على مدينة حرض شمال غربي حجة.

وتأتي الغارات على حجة عقب ساعات من قصف طيران التحالف بغارة منزلا في مديرية وشحة شمال حجة، أسفرت عن وقوع قتيلين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.