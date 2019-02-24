العراق يوضح أسباب تسلم أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي من قوات قسد

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان إنه "من خلال المعارك بين قوات قسد و"داعش" اعتقلت قوات قسد السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة".
وأوضح البيان: "تفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات قسد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابع البيان: "بناء على ذلك تم تسلم وجبتين منهم وما تزال العملية مستمرة لغاية إكتمال العدد ".
ولفت البيان إلى أن "هذا الإجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط".
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