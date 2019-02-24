العراق يوضح أسباب تسلم أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي من قوات قسد

أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، أسباب تسلم أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي والإجراءات المتخذة بحقهم.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان إنه "من خلال المعارك بين قوات قسد و"داعش" اعتقلت قوات قسد السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة".

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وأضاف البيان أن من بين المعتقلين "عراقيين يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الان إلى وزارة الداخلية".

وأوضح البيان: "تفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات قسد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابع البيان: "بناء على ذلك تم تسلم وجبتين منهم وما تزال العملية مستمرة لغاية إكتمال العدد ".

ولفت البيان إلى أن "هذا الإجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط".