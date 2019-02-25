بعد أن فقدت مواقع استراتيجية... "أنصار الله" تشن هجوما على الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، الأحد، احراز قبليين موالين له، تقدما ميدانيا في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قبائل حجور تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية كُشر شمال حجة، منها جبل القواعد الاستراتيجي ومواقع الهجر والعصابة والغمار، فيما فرت مليشيا الحوثي إلى منطقة المندلة ووادي مور".

وأضاف أن "مقاتلي حجور نفذوا كميناً محكماً استهدف تجمعاً للمليشيا في بني شوس جنوب كُشر، من مواقع تمركزهم في جبل العرام الاستراتيجي، وموقعي الوليد والمعمر غرب بني شوس".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلن مقتل 9 بريطانيين بعملية في نجران

وأشار إلى "صد قبائل حجور هجوماً عنيفاً شنته المليشيا في جبهة جمانة جنوب مديرية كُشر، ما أجبر المهاجمين على الفرار إلى منطقة سوق الربوع بمديرية أفلح الشام".

وذكر أن "طيران التحالف شن غارات استهدفت تجمعاً لعناصر المليشيا في حصن موسى غرب مديرية كُشر، ومواقع وعربات تابعة لها في الواسط والجوه بعزلة العبيسة شرق المديرية".

وحسب الجيش اليمني، "لقي العشرات من عناصر المليشيا مصرعهم وجرح آخرون، اليوم خلال المعارك مع قبائل حجور، في عدد من المواقع بمديرية كُشر".

من جهة ثانية، شنت جماعة أنصار الله قصفاً صاروخياً على الجيش اليمني في محافظة حجة.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمع للجيش اليمني غرب مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكرييين.

وأشارت إلى استهداف "أنصار الله" آليتين للجيش اليمني بعبوتين ناسفتين غرب مثلث عاهم، أسفرتا عن إعطابهما ومقتل وإصابة طاقميهما.