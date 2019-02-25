توقعات بعودة سوريا إلى الجامعة العربية قريبا

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أحمد عناني، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مسألة وقت، لأن معظم الدول العربية ترغب في عودة دمشق لمحيطها الإقليمي والعربي.

وتوقع عناني في الوقت نفسه حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية المقبلة.

وأشار عناني إلى أن هناك اختلافا في تعريف الإرهاب بين الدول الأوروبية والعربية.

وقال إن "بريطانيا مثلا لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، فيما تعدها كثير من الدول العربية مهددة للأمن، معربا عن اعتقاده في التوصل لتفاهمات واتفاق حول تعريف محدد للإرهاب وبالتالي فرض عقوبات على الدول التي تُعتبر ملاذا للجماعات الإرهابية".