بالصور... "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية يضبطان 11 مضافة لـ"داعش"

ضبطت قوات "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، 11 مضافة تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق عدة بمحافظة ديالى.

نقل موقع "الحشد الشعبي" تصريح آمر قاطع ديالى طالب الموسوي، إن "قيادة قاطع الحشد (اللواء 23 واستخبارات الحشد) بالتعاون مع القوات الأمنية وطيران الجيش نفذوا عملية استباقية لدهم أوكار "داعش" في معسكر عائشة شمال العظيم، إضافة إلى مناطق انجانة وعين ليلى".

وأضاف الموسوي، أن "الحشد والقوات الأمنية تمكنوا من ضبط 11 مضافة لـ "داعش" وتدمير دراجات نارية وعبوات معدة للتفخيخ في الجبال"، لافتا إلى أن "العملية كانت مباغتة وسريعة لتوهم عناصر "داعش" بأن القطعات العسكرية منشغلة بعمليات تطهير منطقة المخيسة".

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، وتلقت بغداد دعما من عدة دول، تشمل ألمانيا، في مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول داعش، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.