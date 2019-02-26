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15:17 26 فبراير/ شباط 2019
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    شركة أرامكو السعودية

    السعودية تكشف خطتها: بدء تصدير الغاز قبل عام 2030 بعد الاكتفاء ذاتيا

    © REUTERS / Ali Jarekji
    العالم العربي
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    أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، أمين الناصر، أن المملكة السعودية تخطط لبدء تصدير الغاز قبل العام 2030 بكمية تبلغ حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.

    لندن — سبوتنيك. وقال الناصر للصحافيين على هامش مؤتمر "أسبوع الطاقة الدولي" في لندن ردا على سؤال حول الحجم المتوقع لتصدير الغاز الطبيعي من السعودية: " الأرقام تتغير لأننا ما زلنا نكتشف الغاز الإضافي، لكن الحديث يدور حوالي 3 مليارات قدم مكعب يوميا خلال العقود القادمة. وهذا الرقم سيرتفع. نحن نقوم بتغيير هذا الرقم سنويا، نحن نكتشف الغاز الإضافي، ونحن نلبي احتياجاتنا من الغاز، ونحن نصبح بحاجة لتصدير".

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    وردا على سؤال، حول موعد بدء تصدير الغاز من السعودية، قال الناصر: "كما قلت، خلال العقود القادمة، لا أريد أن أحدد عاما معينا على هذه المرحلة، سيحدث هذا بالتأكيد قبل 2030، لكنني لا أريد أن أقول أي عام".

    كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة " أرامكو السعودية"، أمين الناصر، أن الشركة تخطط أن تصبح مستقبلا ضمن 3 أكبر تجار للنفط عالميا.

    وقال الناصر، ردا على سؤال حول مخططات الشركة لتصبح إحدى اللاعبين الرائدين في تجارة النفط: "أعتقد أنه يوجد محفظة خاصة (في الشركة) للتجارة. كما قلت نحن نخطط أن نصبح ضمن 3 أكبر تجار عالميا، وهم ينظرون إلى أسواق مختلفة، سينغافورة وغيرها، وهم يبحثون الفرص في مناطق مختلفة من العالم لتحديد المكان، حيث يجب افتتاح المكتب لهم."

    ولم يحدد الناصر الفترة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

     وتستضيف لندن خلال 3 أيام، 26-28 فبراير/شباط الجاري فعاليات مؤتمر "أسبوع الطاقة الدولي"، الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني. ويعتبر هذا المؤتمر، الذي ينظم سنويا، إحدى أبرز منصات للنقاش وتبادل الأراء بين قادة شركات الطاقة العالمية، مثل "بي بي" و"أرامكو السعودية" و"بيتروناس" و"روس نفط" وغيرها من الشركات وخبراء ومحللين في مجال الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة. وحدد منظمو المؤتمر هذا العام ضمن أجنداته 3 محاور أساسية للنقاش والبحث: "١ — جيو السياسة، ٢- استدامة الطاقة، ٣- التكنولوجيات".

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    الكلمات الدلالية:
    الغاز في السعودية, شركة أرامكو, السعودية
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