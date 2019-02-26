مسؤول أمريكي: قافلة المساعدات الثالثة تصل إلى الركبان قبل نهاية مارس

أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جوناتان كوين، اليوم الثلاثاء، أن قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة ستصل إلى مخيم الركبان السوري قبل نهاية آذار/ مارس.

© Photo / SARC الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا تقرر فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال كوين "الولايات المتحدة تدعو نظام الأسد وروسيا لتسهيل دخول القافلة الإنسانية الجديدة للهلال الأحمر السوري مخيم الركبان والتي ستكون جاهزة بحلول نهاية آذار/ مارس".

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة بإمكانها تقديم مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان بانتظام ودون عوائق.

كما أشار كوين إلى أن "الولايات المتحدة لا تعرقل ولن تعرقل بأية طريقة المغادرة الطوعية للاجئين من المخيم".

هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد حملت الولايات المتحدة مسؤولية الأوضاع السيئة في المخيم، مشيرة إلى احتلالها لهذه الأراضي ونشرها قاعدة عسكرية هناك بطريقة غير شرعية.