أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث قطار محطة مصر

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

ووجه السيسي خالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي شهدته محطة مصر.

وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات.

جاء ذلك في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي مع نظيره الألباني ألير ميتا، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم.

وقال مصدر طبي إن 30 قتيلا سقطوا و50 أصيبوا في حريق اصطدام قطار القاهرة برصيف المحطة الرئيسية بالعاصمة المصرية.