محمد بن زايد ينشر صوره في سنغافورة

استقبلت حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في القصر الجمهوري.

ونشر الحساب الرسمي لولي عهد أبو ظبي على موقع "تويتر" صور الاستقبال مشيرا إلى أن الاستقبال جرى بمراسم رسمية.

The President of Singapore receives Mohamed bin Zayed at Singapore's Presidential Palace where he was accorded an official reception. pic.twitter.com/uWJ1BNfwxI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 28, 2019

وقال ابن زايد: "سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء الرئيسة حليمة يعقوب"، مضيفا: "لدينا حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا".

سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء فخامة حليمة يعقوب.. حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا. pic.twitter.com/5aS4gboXnO — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 28, 2019

وتابع: "ثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا".

يذكر أن ولي العهد شهد، أمس الأربعاء، مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين أبوظبي وسيول.