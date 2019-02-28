عضو اللجنة المركزية لفتح: عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام

رام الله — سبوتنيك. وقال العضو في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس: "الرئيس محمود عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام وأولى أولوياتها وضع خطة طوارئ لمواجهة القرار الإسرائيلي بقرصنة أموالنا".

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 28, 2019

وأكد أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية مستمرة وقطعت شوطا مهما.

وأكد عباس في وقت سابق أن السلطة تعمل على تشكيل حكومة جديدة وتنظيم انتخابات تشريعية سيتم الإعلان عنها بعدما يصبح تنظيمها ممكنا في القدس وغزة والضفة الغربية مشيرا إلى أن حركة "حماس" عطلت المحاولات المصرية للمصالحة الفلسطينية ورفضت تنفيذ اتفاق 2017، كما منعت حكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها في غزة، محملا الحركة مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينية في العام الماضي".