قطر تحقق اكتشافا كبيرا بالقرب من مصر

أعلنت شركة "قطر للبترول" عن تحقيق اكتشاف هام للغاز الطبيعي شرقي المتوسط في مياه قبرص الإقليمية، وهو الثاني من نوعه هذا الشهر بعد الاكتشاف في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة القطرية، في بيان لها، إنها هي وشريكتها "إكسون موبيل" حققتا اكتشافا للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية قلوكوس —1 (Glaucus-1) في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول.

ولم تقدر الشركة حجم احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة، لكنها اكتفت بوصف الاكتشاف "بالهام".

Qatar Petroleum announces a significant gas discovery in Cyprus – the second this month after South Africa.https://t.co/488qgZQQ4B pic.twitter.com/I71Fo77lDF — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) February 28, 2019

​ويعد هذا ثاني اكتشاف كبير للغاز للشركة في غضون أسابيع، حيث أعلنت "قطر للبترول" وشريكاتها، بقيادة شركة "توتال" الفرنسية، عن اكتشاف هام للغاز والمكثفات في جنوب إفريقيا.

وتعتبر قطر أحد أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، ويبلغ إنتاجها السنوي 77 مليون طن. وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 43% بحلول 2023-2024.