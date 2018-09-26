قطر تعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز غير آبهة بالخلاف مع دول الجوار

أعلنت قطر اليوم الأربعاء خططا لزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما سيضعها على قدم المساواة مع كبار مصدري الطاقة فيما يبدو استعراضا للقوة في ظل نزاع سياسي مستمر مع جيرانها في الخليج.

أكدت "قطر للبترول"، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا، وفقا "لرويترز".

ويمثل هذا زيادة بنحو 43% من طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن سنويا.

© AFP 2018 / Karim Jaafar مع استمرار المقاطعة... قرار عاجل من قطر بشأن الغاز الطبيعي المسال

وأعلن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية العملاقة في بيان: "بناء على النتائج الجيدة التي تم الحصول عليها مؤخرا من خلال أعمال التقييم والاختبارات في حقل الشمال، فقد قررنا زيادة الإنتاج بشكل أكبر بإضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف أن هذا سيزيد إجمالي طاقة إنتاج قطر من 4.8 إلى 6.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وتضخ روسيا، وهي منتج كبير للنفط والغاز، نحو 11 مليون برميل من النفط يوميا، بينما تنتج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 10.5 مليون برميل يوميا من الخام.

وقطر واحدة من أصغر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها أيضا أحد الأطراف الأكثر تأثيرا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بفضل قدراتها الإنتاجية واحتياطياتها الضخمة من الغاز.

ومن المتوقع أن يكون الإطار الزمني للانتهاء من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة بحلول نهاية 2023 أو أوائل 2024 وفقا لمصدر مطلع على تنفيذ المشروع.

وقال المصدر إن إتاحة كميات إضافية من الغاز للتصدير ستعني زيادة إيرادات الميزانية الحكومية وحصول جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، على المزيد من النقد.

وقال المصدر: "سيزيد فائض الميزانية بشكل كبير ليبلغ 160 مليار ريال قطري تقريبا في 2024".

وقالت "قطر للبترول" في البيان إن المشروع الجديد الذي أُعلن عنه اليوم سينتج نحو 32 مليون طن سنويا من الغاز المسال وأربعة آلاف طن يوميا من الإيثان و260 ألف برميل يوميا من المكثفات و11 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال إضافة إلى نحو 20 طنا يوميا من الهليوم النقي.

وقال جايلز فارير رئيس الأبحاث لدى وود ماكنزي للاستشارات "منذ أن أعلنت قطر عن خطتها الأولية، تحسنت بيئة السوق، ارتفعت توقعات أسعار النفط في المستقبل وزادت قوة توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال مستقبلا على الأخص في أوروبا والصين".

وأضاف: "وحدة جديدة قد تعني فرصة شراكة أخرى مما يدعم طموح قطر للبترول في النمو عالميا".