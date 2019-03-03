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14:39 03 مارس/ آذار 2019
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    جمال خاشقجي

    قطر تتحدث مجددا عن "مقتل خاشقجي" وتوجه دعوة إلى السعودية

    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنها تؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنوبل 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    الجبير يرفض الإجابة عن سؤال حول مقتل خاشقجي
    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تصريحات لصحيفة "ديلي صباح" التركية: "نؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في قضية مقتل خاشقجي، ونشجع جميع الكيانات ذات الصلة على التعاون مع التحقيق، وقطر أضافت صوتها إلى قائمة البلدان التي تدعو إلى إجراء تحقيق شامل لإلقاء الضوء على مقتل الصحفي السعودي خاشقجي".

    وأضافت: "رغم أن خاشقجي كان مواطنا سعوديا، وجريمة القتل وقعت على أرض تركية، فإن الحادث لا يمكن اعتباره مشكلة داخلية للمملكة".

    ​وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

    وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

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