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    مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    خبراء يكشفون وظائف تندثر في السعودية الفترة المقبلة

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
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    حذر خبراء سعوديون من أن عدد من الوظائف التقليدية ستندثر خلال الفترة المقبلة.

    وقال خبراء سعوديون إن وظائف تقليدية عديدة ستندثر، خلال 4 سنوات، بسبب الثورة الصناعية الكبرى في العالم.

    مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Leah Mills
    السعودية توطن وظائف تشمل 41 نشاطا ومهنة
    وتحدث الخبراء في قطاعات التعليم المهني، والعمل، والنقل، والتنمية الاجتماعية، في جلسة حوارية بعنوان: "استشراف اتجاهات التوظيف في رؤية المملكة 2030"، والتي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف، ضمن جلسات ملتقى لقاءات الرياض.

    وقال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والتقنية الرقمية السعودي، الدكتور أحمد حمدان الثنيان، في الجلسة التي حضرتها "سبوتنيك": "الوظائف التقليدية ستندثر خلال 4 سنوات، بسبب الثورة الصناعية في العالم بالوقت الراهن، المعتمدة بشكل كبير على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا والتعامل الإلكتروني عن بعد".

    وتابع "علينا مواكبة العالم التقني الجديد، وفهم أن الثورات الصناعية السابقة في الكهرباء والكمبيوتر انتهى دورها، وعلى الجميع تبني مهارات، ومتطلبات العالم الصناعي الجديد، والاستعداد له، وبناء الكوادر القادرة على مزامنة المتغيرات التقنية المتسارعة".

    وأشار الثنيان إلى أن السعودية عملت مبادرات وطنية لتعليم التقنية، والبرمجة، والذكاء الصناعي، عبر التعليم، والابتعاث والتدريب في مجالات مختلفة، منها: "الذكاء الصناعي، والأمن الجنائي الإلكتروني، والتقنية".

    وأوضح أنه تمت مواءمة التعليم مع سوق العمل في 22 مسارا خلال العام الجاري في التقنيات الحديثة، بهدف مواكبة عجلة المتغيرات في الصناعة العالمية، وإدراك أهمية التقنية في المستقبل القريب، وستظهر النتائج خلال السنوات المقبلة.

    من جانبه قال مدير بنك التنمية الاجتماعية، الدكتور ابراهيم حمد الراشد: "الأعمال التقليدية في العالم مهددة بالانقراض، بسبب التقنيات الحديثة، مستشهدا بشركات النقل الناشئة في الفترة الأخيرة، وإلغائها طريقة التعامل مع مركبات الأجرة بأساليب تقليدية، واستبدالها بطريق التقنية، واستغلال عامل السرعة في الخدمة، ما سهل امتلاك مئات السيارات عبر الشراكة التقنية مع المجتمع".

    وأوضح الراشد، أن الأمان الوظيفي اليوم أصبح في الوظائف الجديدة المرنة، وتشهد تناميا سريعا عبر المنصات الإلكترونية، وأهمها الأعمال المهنية، وخدمات الصيانة المنزلية، والتسويق الإلكتروني والنقل التشاركي ، وتوصيل الطلبات، والأسر المنتجة والبالغ عددها في السعودية ما يزيد على 41 ألف أسرة منتجة.

    وتابع الراشد: "نعمل اليوم في بنك التنمية الاجتماعية على تأهيل وتدريب الشباب السعودي؛ لرفع قدراته في العمل التجاري الخاص، وتمويله مبلغا ماليا لتنفيذ مشروع تجاري، وإبرام اتفاقيات مع جهات متعددة لعمل دراسات عن السوق السعودي، ولدينا 22 مليارا لدعم وتأسيس 70 الف منشأة صغيرة".

     وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة النقل العام، رميح الرميح، إن السعودية استطاعت القضاء على التستر التجاري، وعملنا على توطين وظائف متعددة، وتم العمل على توطين سيارات الأجرة، وتأمين 500 ألف وظيفة بشكل دائم ومؤقت، وحرصنا على توفير الوظائف في سيارات النقل العام، واثنى الرميح على جهد وزارة الداخلية في ضبط  عملية التوطين.

    من جانبه، طالب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، الشباب استثمار الوقت في التعلم وتطوير الذات، حتى ينعكس على مهارتهم العملية في المستقبل بشكل إيجابي، والعمل جاري الآن على تدريب وتثقيف طلاب المرحلة الثانوية في المهن الجديدة لتمكينهم من مواكبة سوق العمل، وتم إطلاق أكاديمية "هدف " لتدريب القيادات لتمكينهم العمل في القطاع الخاص.

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