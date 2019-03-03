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    مقعد سوريا في الجامعة العربية

    عودة سوريا للجامعة العربية... محلل أردني يوضح ماذا ينتظر دمشق في "قمة تونس"

    © AFP 2018 / Raad Adayleh
    العالم العربي
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    تشهد الساحة العربية نقاشات متواصلة لبحث سبل عودة سوريا لجامعة الدول العربية، بعد سنوات من الغياب، تسببت فيها الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011، وموقف الدول العربية منها.

    وقال الدكتور سعد حتر، المحلل السياسي الأردني، إن مشاركة البرلمان السوري في مؤتمر البرلمانات العربية المنعقد في عمان، يمثل مسارا موازيا للمسار الرسمي العربي.

    مقعد سوريا في الجامعة العربية
    © AFP 2018 / Raad Adayleh
    عودة سوريا إلى الجامعة العربية تبحث في قمة تونس
    وتابع، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد 3 مارس/ أذار: "هذه المشاركة استباقية وتمهيدية لعودة سوريا إلى الصف العربي بعد سنوات من الغياب منذ عام 2011".

    وأضاف المحلل السياسي الأردني: "من الواضح أن هناك خطوط اتصال متينة مع سوريا على مستويات عدة رسمية وعسكرية وأمنية، تشمل عدة دول عربية من بينها الأردن، مشيرا إلى أن هذا يعد خطوة نحو استئناف العلاقات على مستويات رسمية عليا في الأيام المقبلة.

    وتابع المحلل السياسي: "رغم أن الأردن هو الدولة المضيفة، إلا أن هناك حضور لدول أخرى كانت تصنف ضمن الأعداء لسوريا، ومجرد عدم احتجاج تلك الدول على وجود الوفد السوري بعمان، يعد توافق ضمني أو إقرار غير معلن بالموافقة على عودة سوريا للصف العربي".

    وأشار سعد حتر إلى أن اتحاد البرلمانات العربية يصنف على أنه مجرد صورة معاكسة للحكومات العربية، رغم أنه من المفترض أن تعكس صورة لإرادة شعوبها، لكنها أقرب في الواقع إلى الخط الرسمي، وفي أحيان أخرى تكون البرلمانات العربية قناة خلفية لتمرير القرارات الرسمية.

    وتوقع حتر أن تشارك سوريا في بعض القنوات التشريعية، وأن تكون هناك قنوات رسمية كما فعلت الإمارات وغيرها خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك محاولات خلف الكواليس، شهدت زخما كبيرا في القمة الاقتصادية في بيروت، الشهر الماضي، من أجل مشاركة سوريا في القمم العربية المقبلة.

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    وتابع: "لكن لا أعتقد أن القمة العربية المقبلة في تونس سوف تشهد عودة سوريا، لأن مجلس وزراء الخارجية العرب هو الذي اتخذ قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في قمة قطر 2011، لذا فإن العودة تتطلب قرار معاكس.

    ولفت المحلل السياسي الأردني إلى أنه قد يكون هناك ممثل لسوريا في القمة العربية في تونس، لكن لن يكون من المستوى الرفيع، وقد يكون من مستوى ممثل سوريا لدى الجامعة العربية حتى تنضج الأفكار ويكون هناك الحد الأدنى من التوافق بين الدول، وللعلم هناك تواصل بين دول عربية عديدة وبين سوريا.

    وكان مكتب رئيس البرلمان الأردني قد أصدر بيانا، في 21 فبراير/ شباط، أعلن فيه أن وفدا برلمانيا سوريا سوف يشارك في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان مطلع مارس الجاري وأن رئيس البرلمان السوري سيترأس الوفد.

    ووجه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، دعوة رسمية لنظيره السوري حمودة صباغ للمشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب، الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان.

    وأضاف: "هذه المشاركة السورية هي الأولى بعد سنوات من الغياب، الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية".

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    أخبار الجامعة العربية, أخبار سوريا, عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية, الأزمة السورية, الجامعة العربية, تونس, سوريا
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