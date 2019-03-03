البشير يفاجئ عدد من الأطفال السودانيين بهذا الأمر

فاجئ الرئيس السوداني، عمر البشير، عدد من الأطفال في العاصمة الخرطوم، وذلك برفقة عدد من المسؤولين.

والتقى البشير عدد من الأطفال السودانيين وأهدى كل منهم كرة، وذلك في أثناء زيارته إلى المدينة الرياضية لافتتاحها، اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن البشير تفقد المدينة برفقة عدد من المسؤولين والرياضيين مؤكدا أن هذا العام هو عام شباب السودان.

#السودان #سونا| أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن افتتاح المدينة الرياضية رسميا سيكون بعد ثلاثة اشهر وسيكون الإحتفال بفرق سودانية تتباري حول دورة تسمى دورة المدينة الرياضية، وأعلن خلال زيارته لمدينة السودان الرياضية أن هذا العام هو عام شباب السودان.https://t.co/XldweA9F3G pic.twitter.com/q9ulfkwRY1 — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) ٣ مارس ٢٠١٩

ووجه الرئيس مراكز الشباب وصيانتها وإعدادها وتأهيلها لتستوعب النشاط الشبابي.

وأضاف البشير "يجب أن نجلس كلنا كمسؤولين في الرياضات المختلفة لدراسة أوضاع كل منشط من المناشط الرياضية لنعرف ما هي العقبات التي تحول دون أن نكون نحن رائدين في المجال المعين ولعمل برنامج وخطط واضحة لتكون لنا الريادة".

وتعهد رئيس الجمهورية ببناء المدينة الرياضية لتكون مدينة متكاملة تشمل كل الملاعب المطلوبة بنيات أساسية مؤكدا أهمية إستمرار العمل حتى تكتمل المدينة الرياضية.

وقال الرئيس السوداني إن محافظ بنك السودان محمد خير الزبير أكد "اتفاقهم مع اتحاد المصارف السودانية والشركات السودانية والشركاء الآخرين".

وأوضح البشير أن الدولة تعمل علي "تهيئة المناخ المناسب ليمارس الناس نشاطهم الرياضي".