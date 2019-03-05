الشيخة موزا تتحدث عن مشاركة قطر في حل أزمة عالمية

أعلنت الشيخة موزا بنت ناصر أن قطر تشارك في حل أزمة عالمية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى نظمته مؤسسة "صلتك".

وقالت موزا إن قطر ستوفر 3 ملايين فرصة عمل للشباب حول العالم، ودعت الشيخة موزا الشركات لخلق 5 ملايين فرصة بحلول 2022.

أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عن التزام المؤسسة بتوفير ثلاثة ملايين فرصة عمل للشباب في مختلف أنحاء العالم#برنامج_الصباح_رباح#قناة_الريان pic.twitter.com/c6tgCy09WW — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) March 5, 2019

وتابعت موزا التزام "صلتك" بمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بين الشباب "من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المناطق النامية التي تزداد فيها أعداد الشباب".

وأكدت موزا أن المؤسسة بدأت عام 2008 كمبادرة عالمية ينصب تركيزها الرئيسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكين شبابنا، وسرعان ما حظيت بدعم وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات والبنوك والأفراد.

وأضافت أن "صلتك" انتهجت أسلوبا خلاقا ومبتكرا عند التعامل مع المشكلات التي تواجهها هذه المجتمعات، إذ سعينا لخلق برامج مستدامة ذات تأثير تحويلي على مسببات تلك المشكلات من الجذور، وليس فقط معالجة أعراضها".