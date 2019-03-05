الكويت ترد رسميا على المبادرة القطرية

ردت الكويت رسميا على المبادرة القطرية، اليوم الثلاثاء، التي قدمها أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني بشأن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عبر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ الشكر لقطر على البادرة الأخوية بتسمية طريق المحور الجديد (محور صباح الأحمد).

سمو الأمير يعبر عن بالغ الشكر لقطر على البادرة الأخوية بتسمية طريق المحور الجديد (محور صباح الأحمد) معربا سموه عن تمنياته لسمو الشيخ تميم بن حمد وللشعب القطري التقدم والازدهار#كونا #الكويت

(م.ع) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ٥ مارس ٢٠١٩

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد كلف مجلس الوزراء القطري، بتدشين مشروع طريق المحور الذي سيحمل اسم أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



سمو أمير البلاد المفدى يكلف رئيس الوزراء بتدشين مشروع طريق المحور، غدا /الاحد/، وسيحمل المشروع اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ويعتبر محور صباح الأحمد من أهم الطرق الرئيسية في الدولة. #قنا pic.twitter.com/CKMJt0OATW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وأكدت "وكالة الأنباء القطرية"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن "رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، سيدشن، مشروع محور صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد من أهم الطرق الرئيسية في قطر".

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/ حزيران 2017، عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مقاطعة قطر بريا وبحريا وجويا، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.