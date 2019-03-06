مفوضية حقوق الإنسان تأسف لرفض إسرائيل تقرير جرائم القتل في غزة

أعربت ميشيل باشليه، رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أسفها لرفض إسرائيل الفوري لتقرير الأمم المتحدة عن قواتها الأمنية التي تقتل المحتجين في غزة "دون معالجة أي من القضايا الخطيرة للغاية التي أثيرت".

وكان الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا، الأسبوع الماضي، قالت فيه إن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 في احتجاجات أسبوعية في غزة العام الماضي.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 35 طفلا فلسطينيا واثنين من الصحفيين خلال احتجاجات 2018

وقالت باتشليه، في إشارة إلى الذكرى الأولى للاحتجاجات في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "على جميع الأطراف المعنية أن تمارس ضبط النفس مع اقتراب موعد الثلاثين من مارس"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الأمم المتحدة أوضحت، في تقريرها، أن "عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال التظاهرات في هذه الفترة قد بلغ 189 قتيلا"، مشيرة إلى أن اللجنة خلصت إلى أن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 183 من هؤلاء المتظاهرين بالرصاص الحي، من بينهم خمسة وثلاثون طفلا، وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتدي خمستهم زيا واضح الدلالة".

ودعت إلى رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإحالة حالات قتل الفلسطينيين خلال مسيرات العودة على حدود القطاع مع إسرائيل للمحاكمة الدولية.

وقال رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، إن "اللجنة ترى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى. ومن الممكن أن تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور".

ودعت اللجنة إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة، مكررة دعوتها إلى الأطراف الثلاثة [حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل] إلى "الالتزام بمسؤولياتها وتحسين الأوضاع المعيشية في غزة".