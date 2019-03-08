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20:17 08 مارس/ آذار 2019
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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - كأس العالم 2022

    الإمارات: قطر دولة مهمة ونؤيد مشاركة 5 دول خليجية في استضافة المونديال

    © AP Photo / Michael Gruber
    العالم العربي
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    قال رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، اللواء محمد خلفان الرميثي، إن الكويت وسلطنة عمان تملكان حظوظا كبيرة لاستضافة عدد من مباريات مونديال 2022.

    وأضاف الرميثي في مؤتمر صحفي أعلن خلاله ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "علينا دائما التذكر أن البطولة قطرية، وإذا شاركت خمس دول خليجية في استضافة عدد من المباريات فسيكون ذلك جيدا".

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، خلال مباراة نهائي كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي في موسكو
    © Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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    وشدد المسؤول الإماراتي على استعداده لزيارة الدوحة في حال فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم " لأن قطر إحدى الدول المهمة على صعيد كرة القدم"، على حد قوله.

    من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، المسؤولين في الحكومة إلى "الاستعداد التام وتهيئة الظروف لمثل هذا الحدث التاريخي"، شاكرا "رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والأشقاء في قطر على طرح اسم الكويت لاستضافة بعض المباريات".

    وكان الرميثي، قال في تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس الخميس، إن "تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 بالمشاركة مع قطر يمكن أن يكون العلاج للأزمة القائمة في الخليج".

    وطالب الرميثي، في رسالة موجهة للقطريين بضرورة تنحية الأزمة الدبلوماسية جانبا والتركيز على كرة القدم، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية.

    وكانت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، قالت إنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022، خاصة في ظل هذه الظروف.

    وأوضحت الخاطر، في تصريحات تلفزيونية، أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

    مدينة الدوحة
    © AFP 2018 / Stringer
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    ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر وصفته بأنه "مُطّلع على بواطن الأمور" في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوله إن "الاتحاد ما زال مستمرا في بذل مساعيه الجادة لإشراك الكويت وسلطنة عُمان في استضافة النهائيات جنباً إلى جنب مع دولة قطر".

    ورأى المصدر — وفقا للوكالة أنه "بما أن الاجتماع المرتقب لمجلس رئاسة الفيفا في 14 مارس الجاري في مدينة ميامي الأمريكية سيشهد التصويت على مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات 2022 ليصبح 48 منتخبا بدلا من 32، فإنه في حال موافقة المجلس على ذلك المقترح ستعزز جدا فرصة التصويت بـ(نعم) على مقترح إشراك الكويت وسلطنة عمان مع قطر، إلا في حالة أن تقرر تأجيل القرار النهائي إلى مؤتمر الفيفا السنوي في يونيو المقبل".

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    أخبار الإمارات, أخبار قطر, تنظيم كأس العالم 2022, الفيفا, جياني إنفانتينو, الإمارات, قطر
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