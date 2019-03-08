تسجيل
21:52 08 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    جبل الطويق في المملكة العربية السعودية

    بالصور... السعودية ستكون ضمن الوجهات السياحية بين دول العالم

    © Sputnik . Mohamed El Bekheit
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    كشف المدير العام لتراخيص الأنشطة السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث، المهندس عمر المبارك، عن منح الهيئة 22 إمرأة رخصا لممارسة نشاط الإرشاد السياحي في المملكة للعام الماضي 2018، إضافة إلى تقدم 108 إمرأة للحصول على رخص إرشاد سياحي لاتزال تحت الإجراء.

    وأوضح المبارك، خلال حديثه لـ "سبوتنيك" أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة لممارسة الإرشاد السياحي في السعودية بلغت 571 رخصة، وتتزايد أعداد المتقدمين بعد أن أصبحت أنظار المستثمرين تتوجه نحو االأنشطة السياحية في المملكة.   

    وتابع المبارك:، "السعودية مهيأة لأن تكون من ضمن الوجهات السياحية المهمة ليس بالشرق الأوسط فحسب بل بين كافة دول العالم، لوجود الخدمات الميسرة، وتنوع المنتج السياحي فيها، إذ هناك واجهات بحرية طويلة تقاس بمئات الكيلومترات على سواحلها الممتدة في شرق البلاد وغربها.

    وأشار المبارك إلى أن نجاح صناعة السياحة في السعودية يرتبط بمعايير رئيسة أقرتها منظمة الصناعة السياحية العالمية وهي ضمان وجود التشريع المنظم الذي يحفظ حقوق الأطراف المؤثرة والمستهدفة في الاستثمار السياحي، وسهولة الوصول للوجهات، وإلى جودة الخدمات المقدمة والمتضمنة بالمقام الأول الأمن والسلامة، والصحة، العامة، والأصالة، وحسن التعامل مع السائح.

    وذكر الخبير السياحي، السعودي محمد البراهيم، أن أعداد الموظفات في السياحة للعام 2017 بلغت 20 ألف موظفة، ونسبة غير السعوديات منها 68%، أما الموظفون الذكور في الأنشطة السياحة بلغ عددهم 600 ألف موظف شكل غير السعوديين منهم 78%.

    جانب من آثار تبوك في المملكة العربية السعودية
    © Sputnik . Mohamed El Bekheit
    جانب من آثار تبوك في المملكة العربية السعودية

    وأضاف البراهيم، أن القطاع السياحي أسهم في زيادة خزينة المالية السعودية بـ 104.2 مليار ريال إلى خزينة الدولة، ما يشكل 3.6% من الناتج المحلي أي 4.9% من القطاع غير النفطي.

    والجدير بالذكر أن السعوديون — بحسب تقارير السياحة المغادرة للخارج — ينفقون ما يزيد عن 80 مليارا من الريالات سنويا، وذلك بحثا عن الترفيه والسياحة.

    وسهلت المملكة العربية السعودية الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بديلا عن زيارة السفارات السعودية في الخارج للحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها في دقائق، وتصل مدة الإقامة السياحية في االأراضي السعودية إلى 30 يوما.

    المناطق السياحية

    من جانبه، قال مؤسس فريق ترحال السعودي، عبدالعزيز العتيبي "إن السعودية تمتلك أهم ركائز السياحة  الطبيعية في كافة أنحاء الأراضي السعودية المترامية الأطراف، كما تتميز بأكثر من  15 موقعا سياحيا، ومناظر خلابة، وسواحل بحرية على البحر الأحمر والخليج العربي، وتاريخ يعود إلى آلاف السنين، ومجتمع يتسم بالكرم وحسن الضيافة، وتعدد الثقافات".

    مدائن صالح في المملكة العربية السعودية
    © Sputnik . Mohamed El Bekheit
    مدائن صالح في المملكة العربية السعودية

    وتابع العتيبي، خلال حديثه، لـ "سبوتنيك"، أن لكل مكان في السعودية سمات مختلفة، تجعل السائح يبحر في عالم مزيج بثقافات متنوعة، وآثار انفردت بها عن غيرها، وجبال ذات ألوان مختلفة، وشعب مرجانية تحت البحار أبهرت الغواصين بجمالها، وطبيعتها.

    وتحدث مؤسس فريق ترحال، عن عدد من الأماكن السعودية الجاذبة للسياحة في السعودية، قائلا "لدينا في السعودية مواقع تجعل السعودية محل أنظار السياح، أهمها متحف جدة التاريخية، يجعل السائح يعود إلى زمن مضى خلال مسيرته في أزقة المتحف الكائن في وسط محافظة جدة غرب السعودية، ويشاهد المباني التاريخية".

    وسط السعودية

    وتتمتع العاصمة السعودية بأماكن مختلفة تبدأ من جبال طويق، مرورا بالمتحف الوطني، وقصر الملك عبدالعزيز المبني على طراز يحاكي — عبر 8 مجالس —  ثقافات مختلفة، ويبعد عن القصر بمسافة 40 كيلومترا عاصمة السعودية الأولى الدرعية التاريخية، وتضم حي الطريف التاريخي الجامع مقر الحكم السعودي، والقصور الملكية القديمة.

    ووصل العتيبي في ذكر المواقع السياحية إلى جنوب السعودية مرورا بجزيرة الغزلان والشعب المرجانية، وسمك الحريد، "جزيرة فرسان" المعتدل جوها على مدار العام، وانتقل بالحديث إلى منطقة الباحة ومنطقة أبها المتسمتان بالجبال الخضراء، والزراعة، والجو البارد على مدار العام، وما تحتويه منطقة الباحة من قرى بنيت من الأحجار منذ مئات السينين، والينابيع المتدفقة من أعلى الجبال بمناظر تذهل االأنظار، والبيوت المبنية في هامات الجبال، مرورا بجبال "الهد" و"الشفا" الناطحة بالسحاب، الممتلئة بالسياح الخليج كل صيف.

    جبل الطويق الذي يشتهر بحافة نهاية العالم
    © Sputnik . Mohamed El-bokhit
    جبل الطويق الذي يشتهر بحافة نهاية العالم

    في الشمال الغربي

    وبين العتيبي أن مدائن صالح ومنطقة العلا والشعب المرجانية على ساحل البحر الأحمر كفيلة بجعل السعودية من أجمل أماكن السياحة في العالم، إضافة إلى سكة "حديد الحجاز" الممتد من العراق إلى مكة المكرمة، ومدائن صالح المبنية داخل الجبال المكسية بالرمال الكثيفة والأماكن التي ذكرها الله في القرآن الكريم، كما تتمتع السعودية بكتابات على الأحجار والجبال بشكل رسم ونقش في جبال منطقة حائل.

    مدائن صالح في المملكة العربية السعودية
    © Sputnik . Mohamed El Bekheit
    مدائن صالح في المملكة العربية السعودية

    وعن شرق السعودية، تحدث عبد العزيز العتيبي عن العيون المائية النابعة بين جنبات مايزيد على 1.5 مليون نخلة تمر في وسط مزارع محافظة الأحساء، ومصانع التمور، بجانب أهم الموانئ والشواطئ الساحلية على خليج عدن العربي.

    تحديات السياحة السعودية

    وعن التحديات التي تواجه السياحة السعودية، قال المرشد السياحي سعيد الغامدي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك" "إن حكومة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ذللت الصعاب التي تواجه السياحة في السعودية لضمان نشاط السياحة السعودية وجعلها أحد العوائد المالية للسعودية، وخلق فرص للشباب السعودي، ومن أهم التحديات المواجهة التي كانت تواجه السياحة الإصلاحات التي اجرتها الحكومة السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة، والدخول المباريات الرياضية، وبناء منتجعات فاخرة كالقدية ،ونيوم، بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار في السياحة بقيمة 500 مليار دولار بهدف ضمان اقتصاد قوي".

    انظر أيضا:

    جيولوجي سعودي يكشف لـ"سبوتنيك" لماذا شبه ولي العهد السعوديين بجبل "طويق" تحديدا
    السفارة السعودية بالقاهرة: مستقبل المملكة بعد النفط في السياحة والآثار
    كيف تستخرج تأشيرة السياحة الجديدة في السعودية
    السعودية تسعى لتعزيز السياحة الداخلية برحلات لمحمية طبيعية
    "ألوان السعودية"... ملتقى يهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد
    الكلمات الدلالية:
    العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, أخبار السعودية, سياحة, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    وزيرة الدفاع الفنلندية ميشيل أليوت ماري تتحدث إلى العسكريين في مطار شارل دي غول، 12 سبتمبر/ أيلول 2006
    السيدات الحديديات: وزيرات الدفاع يسيطرن على جيوش القوى الكبرى
    ترامب سوف يفتقد كلينتون في الساحة السياسيىة
    ترامب سيفتقد كلينتون في الساحة السياسية
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    هدايا قادة العالم لترامب في أول سنة حكم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك