الكشف عن تفاصيل ثاني أضخم مجمع ترفيهي في السعودية

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية عن تفاصيل ثاني مجمع ترفيهي في مدينة الرياض، بعد إعلانها في شهر ديسمبر من 2018 عن موقع أول وجهاتها الترفيهية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعلنت عن المجمع الترفيهي ضمن استراتيجية ضخمة لتطوير البنية التحتية للقطاع الترفيهي.

© AFP 2018 / السعودية ترصد مبلغا ضخما لاستثماره في قطاع الترفيه

وأضاف بيان نشرته الوكالة أنه "جرى اختيار الموقع الثاني في حي الربوة بشكل استراتيجي نظرا للكثافة السكانية في المنطقة وحاجتها للوجهات الترفيهية العصرية ولسهولة الوصول حيث تقع على تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق النهضة، بجوار من منتزه النهضة والطرق السريعة كذلك باستخدام المواصلات العامة بالقرب من مشروع مترو الرياض، محطة صلاح الدين".

وأشار البيان إلى أن حجم المجمع الترفيهي الثاني، يقدر بنحو 135 ألف متر مربع، "والذي سيشمل على خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية المختارة بعناية بالإضافة للمطاعم والمقاهي العالمية ومساحات مفتوحة لإقامة أنشطة الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض الحية، كذلك صالات السينما المتوافقة مع المعايير العالمية الحديثة لتكون الوجهة الرئيسية للمواطنين والمقيمين والزوار في المدينة".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية، إن قطاع المجمعات الترفيهية التي ستشيدها شركة مشاريع الترفيه السعودية ستكون الوجهة الترفيهية الأضخم والتي ستتوسع تحت خطة جغرافية تشمل مناطق المملكة، بحسب ما نقلت "واس".

وأوضح أن "المجمعات ستشمل خيارات ترفيهيه متنوعة ستتميز بتصاميم عصرية ولها طابع فريد وستكون محطة ترفيهيه متكاملة للعائلة والأفراد لقضاء الوقت، وخدمة شرائح المجتمع مما يتوافق مع خطة المملكة في تحسين نمط حياة السعوديين والمقيمين، حيث يتمكن الزائر من قضاء ساعات في رحلة ترفيهية متكاملة من الصباح حتى المساء لتوفر جميع الخدمات والخيارات في المجمع".