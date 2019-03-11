سيناتور أمريكي يعد بتحرك داخل مجلس الشيوخ للاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل

تعهد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة جنوب غربي سوريا.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن غراهام الذي قام بجولة في هضبة الجولان، برفقة نتنياهو، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، قال إنه "يتعهد بالعمل من أجل أن تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية هضبة الجولان"، بحسب ما نقلت "الأناضول".

© AFP 2018 / Jalaa Marey نتنياهو: يجب أن يبقى الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد

وتابع "هنا، أنا أقف في إحدى أهم المناطق في إسرائيل، لمن سنعيدها؟ لبشار الأسد، لا أعتقد ذلك".

وقال: "سيكون ذلك بمثابة منحها لإيران"، مشيرا إلى أن "المصلحة الأمريكية تكمن في أن تعيش إسرائيل بأمان، وفي أن تتمتع بالأمن وبالازدهار. ولماذا؟ بسبب القيم المشتركة، والأعداء المشتركين، فمن الناحية العسكرية إنها أفضل دولة بالنسبة للولايات المتحدة وسط هذه المنطقة الحافلة بالمشاكل".

وأوضح "أريد نقل رسالة بسيطة مفادها أنني سأعود لمجلس الشيوخ حيث سأعمل مع السيناتور كروز على بدء حراك يسعى إلى الاعتراف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل لأبد الأبدين".

وكتب نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الأحد، جاء فيها أنه سيستضيف الاثنين، السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الصديق المقرب لإسرائيل، ويرافقه لمرتفعات الجولان.

رئيس الوزراء نتنياهو تجول اليوم في الجولان برفقة السيناتور غرهام والسفير الأمريكي وقال: الجولان كان دائما جزءا من إسرائيل, منذ أول أيام تاريخنا وهو جزء من إسرائيل منذ 1967. يجب على الجولان أن يبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد ومن المهم أن المجتمع الدولي سيعترف بذلك, وخاصة أمريكا. pic.twitter.com/hiBYGKhOCh — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2019

​وأضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الإسرائيلية ـ صباح الأحد من كل أسبوع ـ أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، بدعوى أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط.

وزاد على ذلك: الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي.