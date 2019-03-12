الحوثي ينتقد الأمم المتحدة ويتهمها بالتستر على التحالف

وصف القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، بياناً للأمم المتحدة بشأن مقتل 23 يمنيا في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بـ"غير مقنع"، مستدلا بمقطع فيديو بثه التحالف العربي لضربات جوية نفذها يوم الأحد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "بيان ليز غراندي بخصوص (ضربة) في حجة (كشر) أدت إلى مقتل مدنيين غير مقنع، وحتى تكون على اطلاع كامل باعتبارها جهة مسؤولة نضع بين يدي الجميع رابط فيديو لتقرير عن الحادثة".

وأضاف: "نطالب بتشكيل لجنة للنزول والتحقق ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية التستر عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي".

بيان ليز غراندي بخصوص" ضربة"في حجة كشر تؤدي إلى مقتل مدنيين

غير مقنع وحتى تكون على اطلاع كامل باعتبارها جهة مسؤولة نضع بين يدي الجميع

رابط فيديولتقرير عن الحادثة

ونطالب بتشكيل لجنة للنزول والتحقق ونحمل الامم مسؤليةالتستر عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي https://t.co/TI3J7UjDqf — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 11, 2019

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، أدانت في بيان يوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى في محافظة حجة.

وقال البيان: "أشارت التقارير الصادرة من محافظة حجة عن مقتل أعداد من المدنيين إثر استهداف عدداً من المنازل في مديرية كشر خلال اليومين الماضيين".

ونقل البيان عن غراندي، قولها: "ندين سقوط القتلى والجرحى. ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا".

وأضافت: "من المشين استمرار موت المدنيين الأبرياء بدون مبرر في صراع يجب ومن الممكن حله".