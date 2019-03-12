أعلن مسؤولون من وزرارة الدفاع التركية أن تركيا تخطط لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا في مدينة تل رفعت السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن المسؤولين، اليوم الثلاثاء، إن "تركيا تخطط لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا في مدينة تل رفعت السورية".

وأضاف المسؤولون "نواصل اجتماعاتنا الرفيعة ومع روسيا وأمريكا في إطار التحضيرات للعملية العسكرية في شرق الفرات".

#عاجل | وزارة الدفاع التركية: "نواصل التشاور والتنسيق والاجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في إطار التحضيرات الجارية (لعملية) في شرق الفرات"

— #تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 12, 2019

​كما أكدوا على مواصلة "تطبيق اتفاق سوتشي بنجاح بالتنسيق مع روسيا رغم الاستفزازات".