ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن المسؤولين، اليوم الثلاثاء، إن "تركيا تخطط لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا في مدينة تل رفعت السورية".
وأضاف المسؤولون "نواصل اجتماعاتنا الرفيعة ومع روسيا وأمريكا في إطار التحضيرات للعملية العسكرية في شرق الفرات".
#عاجل | وزارة الدفاع التركية: "نواصل التشاور والتنسيق والاجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في إطار التحضيرات الجارية (لعملية) في شرق الفرات"— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 12, 2019
— #تركيا
كما أكدوا على مواصلة "تطبيق اتفاق سوتشي بنجاح بالتنسيق مع روسيا رغم الاستفزازات".
#عاجل | وزارة الدفاع التركية: جهودنا متواصلة بنجاح لتنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب بالتنسيق مع روسيا رغم الاستفزازات— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 12, 2019
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