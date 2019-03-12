رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة يؤكد مواصلة مساعي التخفيف من معاناة أهل القطاع

استعرض رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بمكتبه في القطاع اليوم الثلاثاء، ورئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة السفير محمد العمادي، المستجدات في القطاع.

رام الله — سبوتنيك. وقالت حماس، في بيان، "تناول اللقاء العديد من المشروعات المطروحة في إطار الدور القطري الأساسي للتخفيف عن أبناء شعبنا".

وثمن السنوار، بحسب البيان، العلاقات بين الحركة والدوحة، بينما أكد العمادي من جانبه على استمرار الجهود القطرية للتخفيف معاناة أهل غزة.

وكان السفير القطري محمد العمادي قد قال لوكالة "سوا" الإخبارية، في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، إن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة، ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة، بواقع 100 دولار أمريكي لكل عائلة.

ووصل العمادي إلى غزة مساء الأحد الماضي، عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمالي القطاع.



▶️ كيف استقبل محمد العمادي الدبلوماسي القطري في غزة؟ https://t.co/z0crP2LqpO pic.twitter.com/a1NzLjnkhL — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

ويشار إلى أن المنحة القطرية التي خصصتها الدوحة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تقدر ب90 مليون دولار، دخل منها القطاع 30 مليون دولار فقط، وكانت سببا رئيسا في تقديم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، استقالته من منصبه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.