روحاني يتحدث عن مكانة الحشد الشعبي في استقرار العراق

وقال روحاني إن "محاربة الإرهابيين في العراق تحققت بتضحيات الشعب العراقي حيث كان هذا الأمر مدعاة للفخر للمسلمين والعالم الإسلامي، كما نقلت وكالة "تسنيم".
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يحقق الشعبين الإيراني والعراقي أهدافهما فيما يخدم السلام والتنمية للمنطقة.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ناقش مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، دعم أوجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وعبر عبد المهدي عن ترحيبه بزيارة روحاني والوفد المرافق، متمنيا أن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".
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