روحاني يتحدث عن مكانة الحشد الشعبي في استقرار العراق

أشاد الرئيس الإيراني خلال لقاء رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، بتضحيات الحشد الشعبي في مهمة محاربة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في العراق.

وقال روحاني إن "محاربة الإرهابيين في العراق تحققت بتضحيات الشعب العراقي حيث كان هذا الأمر مدعاة للفخر للمسلمين والعالم الإسلامي، كما نقلت وكالة "تسنيم".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi روحاني: لإیران دور ملحوظ في تسویة القضایا الإقلیمیة وتنمیة نهج الحوار بالمنطقة

واعتبر روحاني فتاوى كبار العلماء في العراق و إيران أمرا عظيما في مهمة محاربة الإرهاب وخدمة لمصالح شعوب المنطقة، قائلا، إن الحشد الشعبي كان وسيكون لديه مكانة مهمة للغاية في ثقافة وتعزيز الوحدة الوطنية العراقية.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يحقق الشعبين الإيراني والعراقي أهدافهما فيما يخدم السلام والتنمية للمنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ناقش مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، دعم أوجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وعبر عبد المهدي عن ترحيبه بزيارة روحاني والوفد المرافق، متمنيا أن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".