حاكم دبي يهدي "يوما عظيما" إلى ولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد ميلاده

يومْ عظيمْ يومْ ميلادكْ يابوخالدْ عظيمْ يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ زايدْ اللي بهْ فخرنا عَ الأنامْ وأنِّهْ إختاركْ ولهْ رايٍ حكيمْ في إختياركْ وقتْ سلَّمكْ الزِّمامْ فاهمٍ طبعكْ ومامثلهْ فهيمْ وإنتهْ مثلهْ في ذكاهْ والإفتهامْ الوطنْ بكْ عَزْ وإنتهْ لهْ زعيمْ والشَّعِبْ لكْ فَزْ سِرْ بهْ للأمامْ إنتهْ جنبتهْ الخطَرْ وأمسىَ سِليمْ وعاشْ في خيرْ وسعادهْ وإبتسامْ اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ

A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Mar 11, 2019 at 11:31am PDT