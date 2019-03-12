حاكم دبي يهدي "يوما عظيما" إلى ولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد ميلاده

وقام ابن راشد بتأليف قصيدة شعرية بعنوان "يوم عظيم"، جاء فيها:

يومْ ميلادكْ يا بوخالدْ عظيمْ

يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ

يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ

زايدْ اللي بهْ فخرنا عَ الأنامْ

وأنِّهْ إختاركْ ولهْ رايٍ حكيمْ

في إختياركْ وقتْ سلَّمكْ الزِّمامْ

فاهمٍ طبعكْ ومامثلهْ فهيمْ

وإنتهْ مثلهْ في ذكاهْ والإفتهامْ

الوطنْ بكْ عَزْ وإنتهْ لهْ زعيمْ

وولد الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، بتاريخ 11 آذار / مارس من العام 1961، وهو ولي عهد إمارة أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما أن الشيخ محمد بن زايد، هو الابن الثالث لرئيس الإمارات السابق، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يعتبر مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.