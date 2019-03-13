الخطوط السعودية: لا يوجد لدينا "بوينغ 737" ضمن أسطولنا

أكدت الخطوط الجوية السعودية عدم وجود طائرات "بوينغ 737" ضمن أسطولها.

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة لها عبر "تويتر"، رداً على أحد المغردين: "لا يوجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737".

أهلاً ضيفنا العزيز، لا يوجد ضمن اسطولنا طائرات الخطوط السعودية من طراز بوينغ 737 MAX، و لمزيد من المعلومات عن اسطولنا الجوي يرجى زيارة الرابط https://t.co/mYnLNJVFhG ، شكراً لتواصلك — SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) March 12, 2019

يأتي تأكيد الشركة بعد إغلاق العديد من الدول المجال الجوي أمام طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 و9"، عقب يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية، يوم الأحد الماضي، في جنوب شرقي أديس أبابا بعيد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.