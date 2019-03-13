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    سوق تجاري بالقرب من المركز الثقافي الإسلامي فنار في الدوحة

    باكستان تقدم عرضا ضخما لقطر... والتنفيذ العام الجاري

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
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    كشف هارون شريف، رئيس مجلس الاستثمار الباكستاني، أن بلاده قدمت عرضا ضخما لقطر.

    وقال شريف لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن باكستان عرضت على قطر 30 مشروعا حكوميا واستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

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    © AP Photo / Iranian Presidency Office
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    وأوضح أن العرض شمل عددا من القطاعات من بينها الفنادق والمنتجعات، ومحطات توليد الكهرباء، والشركات الكبيرة المدرجة، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية وغير ذلك. بحسب صحيفة "لوسيل" القطرية.

    ويزور شريف قطر حاليا وهي الزيارة الثانية له خلال شهرين، ضمن وفد يضم عددا من كبار رجال الأعمال في باكستان، وجرى عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في قطر، تناولت بحث الاستثمارات المتبادلة، وأبدى رجال الأعمال الباكستانيون اهتماما بالاستثمار في قطر.

    وتابع شريف أن باكستان وقطر تتحركان بسرعة لإنجاز صفقات مهمة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الطرفان حددا القطاعات ذات المنفعة المتبادلة وباتا يسيران باتجاه صفقات محددة، وذلك في وقت تتطور العلاقة بين الدولتين على دعائم مؤسسية تنبئ بمستقبل واعد من التعاون بين الجانبين.

    ولفت شريف إلى أنه من المنتظر أن يوقع الجانبان على 3 أو 5 مذكرات تفاهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستشمل قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الضيافة، لتكون بداية ستسفر عن مزيد من الثقة بين الجانبين.

    وأشار رئيس مجلس الاستثمارات القطرية إلى أن الاستثمارات القطرية في باكستان تتمركز في القطاع المالي والتأمين، حيث توجد استثمارات قطرية في أحد البنوك الإسلامية، ومساهمات في بعض المشاريع العقارية.

    وتابع: "…ولكن لا يوجد استثمار على نطاق واسع، لذلك سأعرض ملفا على القطريين ليختاروا الفرص التي يريدونها".

    وحققت الصادرات الباكستانية إلى قطر قفزات كبيرة الفترة الأخيرة، ووصلت الصادارات الباكستانية إلى قطر إلى حوالي 89.898 مليون دولار خلال السنة المالية من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، وزادت بنسبة 70.53%، حيث كانت قيمة الصادرات خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017، عند 52.719 مليون دولار.

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    حصار قطر, الاستثمار, أخبار باكستان, أخبار قطر, الاستثمارات, قطر, باكستان
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