عمان تلغي رحلات طيران مقررة بعد غلق الأجواء أمام "بوينغ 737 ماكس"

أعلنت سلطنة عمان، تأجيل عدد من رحلات الطيران هذا الأسبوع نتيجة لقرار سابق بغلق الأجواء أمام رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس" ووقف العمل بها.

القاهرة — سبوتنيك. واتخذت السلطنة قرارها على خلفية سقوط طائرة من هذا الطراز تابعة للطيران الأثيوبي منذ أيام ومقتل كل من كان على متنها.

وفي بيان لها قالت الخطوط العمانية إنه، "بناء على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تنص على إيقاف تشغيل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، فقد تقرر إلغاء عدد من الرحلات في 14 و 15 و 16 أذار/ مارس.

أعلنت الهيئة العمانية العامة للطيران المدني، أمس الثلاثاء، التعليق المؤقت لتشغيل الطائرات "بوينغ 737 ماكس" من جميع المطارات العمانية وإليها حتى إشعار آخر.

وذكر بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي لهيئة الطيران على موقع "تويتر" إن "الهيئة العامة للطيران المدني تقرر تعليق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع مطارات السلطنة إلى إشعار آخر".

​وكانت عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعربت بوينغ الأمريكية، في بيان لها، نشرته على موقعها الرسمي، عن "ثقتها الكاملة" في طائراتها من طراز "737 ماكس".

وقالت الشركة، في بيانها: "السلامة هي الأولوية الأولى لبوينغ، ولدينا ثقة كاملة في سلامة الطائرات 737 ماكس".

وتابعت: "نتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء لنا في عدد من الدول بشأن استخدام تلك الطائرات، وسنتواصل معهم لضمان حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها لتكون لديهم ثقة في تشغيل أساطيلهم".

وأكدت الشركة على أن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية لم تأمر باتخاذ أي إجراء في هذا الوقت، "..وبناء عليه لا يوجد أساس لكي نصدر أي توجيهات جديدة لعملائنا".