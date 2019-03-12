سلطنة عمان تعلق مؤقتا تشغيل الطائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد كارثة إثيوبيا

أعلنت الهيئة العمانية العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، التعليق المؤقت لتشغيل الطائرة "بوينغ 737 ماكس" من جميع المطارات العمانية وإليها حتى إشعار آخر.

وذكر بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي لهيئة الطيران على موقع "تويتر" إن "الهيئة العامة للطيران المدني تقرر تعليق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع مطارات السلطنة إلى إشعار آخر".

​وكانت طائرة من نفس الطراز، شغلها الخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت وهي متجهة إلى نيروبي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار في أديس أبابا، أول من أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

في أكتوبر/ تشرين الأول تحطمت طائرة من نفس الطراز أيضا، تشغلها شركة "ليون إير"، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في رحلة داخلية وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

وتشغل شركة الطيران العماني المملوكة للدولة خمس طائرات 737 ماكس، وفقا لموقعها على الإنترنت.