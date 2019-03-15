قطر تعلق رحلاتها إلى السودان... والخرطوم ترد بتصريح غريب

أكد الناطق باسم سلطة الطيران المدني في السودان، عبد الحافظ عبد الرحيم، أن الطيران القطري لم يخطر رسميا الطيران المدني السوداني بتعليق رحلاته إلى الخرطوم حتى نهاية يوم الخميس آخر يوم عمل.

موسكو — سبوتنيك. وقال عبد الحافظ عبد الرحيم، ردا على سؤال لوكالة "سبوتيك" إن كان الطيران المدني السوداني تلقى إخطارا بهذا الصدد: "لم نخطر رسميا بتعليق الرحلات إلى الخرطوم حتى نهاية آخر يوم عمل، أمس الخميس".

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية، في بيان، أن القرار اتخذ لأسباب تجارية، كما أوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات بالفعل على طائراتها، بالتواصل مع الشركة من أجل تعويضهم.

ويأتي تعليق الطيران القطري لرحلاته بعد الطيران الأردني الذي يعلق أيضا رحلاته إلى السودان، وذلك بسبب أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها السودان، وإلزام سلطة الطيران المدني السوداني لخطوط الطيران المختلفة ببيع تذاكر السفر بالجنيه السوداني، وهو أمر احتجت عليه شركات النقل الجوي بالنظر لتذبذب أسعار الدولار وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الصعبة.

كما يأتي القرار القطري، بعد يومين من تعليق الخطوط القطرية رحلاتها إلى عدد من الدول الأفريقية لأسباب تجارية أيضا.