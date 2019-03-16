الحوثي يعلن بيانات ثلاث سفن يحتجزها التحالف رغم تصريح أممي

اتهم القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، قوات التحالف العربي باحتجاز ثلاث سفن تحمل مشتقات نفطية رغم التصريح لها من الأمم المتحدة، داعيا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بالتدخل للإفراج عنها.

وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "بين يدي لوكوك أسماء سفن يحتجزها العدوان حاليا رغم حصولها على تصاريح من آلية الأمم المتحدة جيبوتي، السفينة بندنج ميلودي تصريح 98424 بتاريخ 21 فبراير 2019 في جيبوتي، السفينة عمير الكمية 11 ألف طن ديزل تصريح 88449 تاريخ 7 مارس 2019- الاحتجاز نقطة التحالف أمام السواحل، السفينة جلف بتروليوم — تصريح 15036".

بين يدي لوكوك

اسماء سفن يحتجزها العدوان حاليا رغم حصولها على تصاريح من اليةالامم المتحدة جيبوتي

/بندنج ميلودي

تصريح

٩٨٤٢٤

٢١ فبراير ٢٠١٩

جيبوتي

٢/ السفينة عمير

الكمية ١١ الف طن ديزل

تصريح ٨٨٤٤٩

٧ مارس ٢٠١٩

الاحتجاز

نقطة التحالف امام السواحل

3/السفينه جلف بتروليوم

تصريح ١٥٠٣٦ pic.twitter.com/RFWACFaDpi — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 15, 2019

وتعتمد الأمم المتحدة آلية "UNVIM" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.