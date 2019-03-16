سياسي فلسطيني: حراك غزة يهز عرش حماس... وصواريخها ممولة من دولة عربية

قال أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني، إن بداية الحراك الشعبي في قطاع غزة يمثل أهمية كبيرة، إلا أنه من الصعب التوقع بأن ينهي حكم حماس في القطاع.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA تأجيل مسيرات العودة الفلسطينية قرب حدود غزة مع إسرائيل

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، أن "حركة حماس لن تنهار بسهولة، وأن عقيدة شرطتهم ومقاتليهم تكفير الآخر"، حسب نص قوله.

وأشار إلى أن "الصواريخ التي أطلقت من غزة قبل يومين، مدفوعة الثمن من إحدى الدول العربية، لإفساد الجهد المصري في التهدئة بين حماس وإسرائيل، وأن استمرار الحراك قد يدفع نحو تشكيل لجنة لقيادة قطاع غزة، إلا أن هذا الأمر سيقابل بالرفض من الجميع".

وأوضح أن "الحل يكمن في دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخابات رئاسية وبرلمانية لتجديد الشرعيات، خاصة بعد ارتفاع حالة الاحتقان الشعبي في قطاع غزة".

وأكد أن "حالة الاحتقان في غزة تعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من ٦٥ بالمئة، حيث يجلس نحو 250 ألف خريج دون عمل، فيما تتزايد نسبة العنوسة بشكل كبير، إضافة إلى الضرائب العالية التي تفرضها حماس في القطاع، حيث وصل سعر عبلة السجائر قرابة 10دولارات، إضافة إلى عقوبات أبو مازن ضد القطاع، ما فرض على الموظفين ظروفا قاسية".

تأجيل مسيرات العودة

وأصدر منظمو مسيرات العودة الفلسطينية قرب حدود غزة مع إسرائيل بيانا، الجمعة 15 مارس/آذار ، أعلنوا فيه تأجيل المسيرات اليوم بشكل استثنائي.

وأصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بيانا ذكرت فيه أن "ذلك القرار جاء حرصا على أبناء شعبنا واستعدادا لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من مارس/ آذار الحالي".

وأكد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، أن أجهزة أمنية تابعة لحركة حماس اعتقلت عشرات النشطاء، خلال تظاهرة الخميس الماضي. وفرقت بالقوة تظاهرة أخرى في جنوب القطاع. وطالب المتظاهرون بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.