اليمن... ألوية العمالقة تعلن مقتل 25 مسلحا من "الحوثيين" بعملية عسكرية

أعلنت ألوية العمالقة المتحالفة مع الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، مقتل 25 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" وإصابة آخرين، بعملية عسكرية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك .وقالت ألوية العمالقة، على موقعها مساء اليوم السبت، إن "قواتها وقوات اللواء 20 نفذت بإسناد من التحالف العربي عملية لتطهير وادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر وديمة اليقضة وغيرها في منطقة البرح غرب تعز".

وأكدت "مقتل 25 من الحوثيين بينهم ثلاثة قيادات هم عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، عبدالملك أحمد القابلي".

ولفتت إلى "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح الأسابيع الماضية في جبهة البرح".